أستاذ علاقات دولية: تركيا ستوقف عدوانها على سوريا بسبب الضغط العالمي

قال الدكتور خطار أبو دياب أستاذ العلاقات الدولية، إن الجامعة العربية تحاول الدفاع عن وحدة الأراضي السورية ومبدأ السيادة المنتهك من عدة جهات، في ظل وجود استنكار دولي وعربي وأوروبي، لافتا إلى وجود عدة جهات تحاول التطاول على السيادة داخل الأراضي السورية، ونزوح أكثر من 200 ألف مدني من شمال سوريا بسبب القصف التركي.

وأضاف أبو دياب، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي هيثم سعودي، على فضائية "Dmc"، أنه يوجد تهاون في حق الدولة السورية من خلال الموقف الدولي وأن العرب لم يصمتوا على الوضع في سوريا الآن، وأن الضغط الإقليمي والدولي على تركيا سيأتي بنتيجة، وسيتوقف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن العدوان، وذلك بعد التغير في الموقف الأمريكي أمس، مشيرا إلى أن أردوغان رد على ذلك بأن تركيا لن تأبه بأي تهديد، وسوف ينتهز أردوغان الفرصة ويسمع لذلك.

وأكد أستاذ العلاقات الدولية أن المشكلة الأساسية تكمن في واشنطن، في حالة وجود تغير في موقف واشنطن باتجاه وضع حدود لتدخل أردوغاني، موضحا أن الموقف الروسي بدأ به بعض التغيير من خلال خوف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من إعادة نشأة تنظيم الدولة الإسلامية من خلال هذه العملية.