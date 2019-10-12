أصدر اتحاد شباب حزب المؤتمر، بيانا، أدان خلاله العدوان التركي على شمال سوريا، معتبرا أنه عدوان صريح على الأراضي العربية السورية دون وجه حق.

وقال الاتحاد، في بيانه، اليوم، إن هذا المختل "أردوغان" يقوم بكارثة إنسانية سيدفع ثمنها النساء والأطفال السوريين، من تشريد وقتل، وهذا العدوان يعد جريمة في حق الإنسانية، مقابل إرضاء غروره ونزواته الاستعمارية.

وأشار إلى أن أردوغان ضرب بعرض الحائط كل المواثيق والأعراف الدولية في ظل صمت تام من القوى الدولية، ما يعد جريمة في حق الإنسانية، وهذا يعطى الحق للجيش السوري الوطني للدفاع عن أرضه وسيادته.

وطالب اتحاد الشباب، مجلس الأمن الدولي، بإعمال المبادئ الراسخة لحماية السيادة الوطنية للدولة السورية، وحماية الشعب السوري من عمليات التطهير العرقي، والمجازر التي يخطط أردوغان لها.

كا طالب "شباب المؤتمر" الدولة المصرية، بطرد القائم بأعمال السفير التركي من مصر، وكذلك دول العالم الشرفاء، بمحاصرة تركيا اقتصاديا، ومقاطعة المنتجات والعلامات التجارية التركية، كوسيلة للضغط على هذا المهووس الأهوج.