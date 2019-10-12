أوصى المشاركون في المؤتمر العربي الثاني والعشرين للمسؤولين عن مكافحة الإرهاب في الدول العربية، بدراسة الروابط بين الجماعات والمنظمات الإرهابية وعصابات الإجرام المنظم العابر للأوطان وسبل مواجهتها، وجاء ذلك في ختام المؤتمر العربي الثاني والعشرين للمسؤولين عن مكافحة الإرهاب في الدول العربية، اليوم، والذي انطلقت فعالياته الأربعاء الماضي بتونس.

وأوضح المكتب العربي للإعلام الأمني بالقاهرة التابع لمجلس وزراء الداخلية العرب، في بيان له، أن توصيات المؤتمر جاءت لتعزيز علاقات التعاون الأمني العربي في مواجهة الإرهاب والحد من تداعياته في المنطقة العربية، وطلب المؤتمر من الأمانة العامة للمجلس بتنظيم ورش عمل بالتعاون مع المنظمات الإقليمية والدولية المعنية بمكافحة الإرهاب حول الروابط القائمة بين التنظيمات الإرهابية والجماعات الناشطة في مجالات إجرامية معينة مثل المخدرات وغسل الأموال والإتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، كما طلب من جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية إعداد دراسة استقصائية حول الروابط المستجدة بين الإرهاب والجريمة المنظمة، وثمن الدور التي تقوم به في مجال مكافحة الإرهاب، وأوصى الجامعة بإتاحة ما تصدره من دراسات وبحوث في هذا المجال للدول الأعضاء.

وناقش المشاركون، في المؤتمر عدة موضوعات، من بينها الروابط الراهنة بين الجماعات والمنظمات الإرهابية وعصابات الإجرام المنظم العابر للأوطان والسبل الكفيلة بمواجهتها، وجنوح النساء إلى التطرف والعوامل التي تدفعهن لتبني الفكر المتطرف، ومختلف الجماعات والمنظمات الإرهابية التي تنشط في المنطقة العربية وجوارها، ولاسيما تلك المرتبطة بجهات أجنبية والتي تهدد أمن الدول العربية، والتحديات التي تواجه مكافحة الإرهاب، وأوصى المؤتمر بتعميم الدراسات المعدة بهذا الشأن على الدول الأعضاء للاستفادة مما تراه مناسبا منها.

واستعرض المؤتمر تجارب الدول الأعضاء في مواجهة الأعمال الإرهابية، وأوصى بالموافقة على التوصيات الصادرة عن اجتماعات مجموعات العمل الفرعية الإجرائية الثلاث لمكافحة الإرهاب، فيما أحيلت التوصيات إلى الأمانة العامة تمهيداً لرفعها إلى الدورة المقبلة لمجلس وزراء الداخلية العرب، للنظر في اعتمادها.

وشارك في المؤتمر ممثلون عن وزارات الداخلية في الدول العربية فضلا عن جامعة الدول العربية، مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المنظمة الدولية للشرطة الجنائية "الأنتربول"، مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، الوكالة الأوروبية لحرس الحدود وخفر السواحل "فرونتكس" (FRONTEX)، منظمة "اليوروبول"، مشروع مكافحة الإرهاب لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا (CT MENA) وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية.