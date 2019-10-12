قال وزير خارجية كازاخستان مختار تلاوبردي، اليوم، إن الاجتماع الدولي المُقبل بشأن سوريا، والمقرر عقده في نور سلطان، قد يتم تأجيله إلى نوفمبر المقبل، بسبب تداعيات العدوان التركي على شمال شرقي سوريا، ونقلت وكالة أنباء "تاس" الروسية في نشرتها باللغة الإنجليزية عن تلاوبردي قوله في مؤتمر صحفي "مازالت الخطط قائمة لعقد الاجتماع. قررنا عقده في أواخر أكتوبر لكن الآن لا أعلم قد يتم تأجيله إلى نوفمبر".

وأضاف تلاوبردي "لم يتم تحديد مواعيد حتى الآن لأنه كما ترون الوضع في شمال سوريا سيجعل الأمور أكثر تعقيدا. الحوار بين الدول الضامنة ضروري ويجب أن تقرر هي ما يتعين فعله الآن. نحن ننتظر من هذه الدول إبلاغنا بشأن ما تعتبره الموعد الأكثر مناسبة".

وعقد الاجتماع الدولي رفيع المستوى الثالث عشر بشأن سوريا في نور سلطان عاصمة كازاخستان يومي 1 و2 أغسطس، وشارك في الاجتماع وفود من الدول الضامنة وهي روسيا وإيران وتركيا إلى جانب الحكومة السورية والمعارضة المسلحة السورية، وشارك في الاجتماع مسؤولون رفيعو المستوى من الأمم المتحدة والأردن ولبنان والعراق كمراقبين.

وفي سياق متصل، قالت قناة العربية الحدث الإخبارية إن المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا جير بيدرسون سيصل إلى العاصمة السعودية الرياض، اليوم، للقاء اللجنة الدستورية، التي تواصل اجتماعاتها في الرياض بشكل مستمر مع هيئة المفاوضات السورية للتحضير للمفاوضات المقرر عقدها في جنيف نهاية الشهر الجاري تحت إشراف الأمم المتحدة.

وكان بيدرسون، أعلن، في تصريحات للصحفيين مؤخراً عزمه التوجه إلى الرياض هذا الأسبوع للاتفاق على اللمسات الأخيرة بشأن اجتماع أعضاء اللجنة الدستورية الخاصة بسوريا في جنيف والمزمع عقده 30 أكتوبر الجاري.