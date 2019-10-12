العدوان التركي يطرد 200 ألف سوري من منازلهم

أعلنت مصادر كردية أن العدوان التركي على شمال شرقي سوريا، أسفر حتى اليوم، عن نزوح ما يقترب من 200 ألف شخص، وقالت الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا التي يقودها الأكراد، إن 191069 شخصا نزحوا بسبب العمليات العسكرية التركية الحالية.

وجاء في بيان للإدارة أنه "بسبب الاستهداف العشوائي من قبل الجيش التركي لمدن وبلدات شمال وشرق سوريا، والاستهتار بحياة المدنيين، حدثت موجات نزوح كبيرة جدا تسببت في إفراغ مدن بكاملها من سكانها"، موضحة: "من منطقة ديريك في أقصى الشرق حتى كوباني في الغرب. ينزح السكان في موجات متتالية"، وفقا لما ذكرته قناة "سكاي نيوز عربية" الإخبارية

وقدرت الأمم المتحدة، أمس الجمعة، أن نحو 100 ألف شخص فروا من منازلهم في شمالي سوريا، منذ بدء الهجوم التركي الأربعاء الماضي، وأعلن المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، نزوح نحو 100 ألف شخص في شمال شرق سوريا بسبب العملية العسكرية التي أطلقها الجيش التركي.

وقال دوجاريك - في تصريح نقلته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية -" أكد تقرير مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة أن نحو 100 ألف شخص قد نزحوا بالفعل عن مناطقهم "، مضيفا إن "العملية التركية يجب أن تتقيد بالقانون الدولي"، مؤكدا أنه يجب حماية المدنيين من هذه العملية.وكانت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان قد أعلنت اليوم أنها بدأت تتلقى تقارير عن وقوع إصابات وجرحى مدنيين بعد انطلاق العملية التركية يوم الأربعاء الماضي، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "الشرق الأوسط".