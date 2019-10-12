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"المشروعات الصغيرة" ينظم دورات في ريادة الأعمال لشباب الوادي الجديد

"المشروعات الصغيرة" ينظم دورات في ريادة الأعمال لشباب الوادي الجديد

تعاون مشترك بين جامعة عين شمس وجامعة كاليفورنيا الجنوبية

تعاون مشترك بين جامعة عين شمس وجامعة كاليفورنيا الجنوبية

مقتل 16 شخصا وإصابة 2 إثر هجوم استهدف مسجدا في بوركينا فاسو

مقتل 16 شخصا وإصابة 2 إثر هجوم استهدف مسجدا في بوركينا فاسو

تحصيل 876 مليونا قيمة طلبات التصالح على مخالفات البناء في البحيرة

تحصيل 876 مليونا قيمة طلبات التصالح على مخالفات البناء في البحيرة

افتتاح مركز الإرشاد الزراعي في بلاط بالوداي الجديد

افتتاح مركز الإرشاد الزراعي في بلاط بالوداي الجديد

اجتماع لمكافحة التسرب من التعليم في الفرافرة

اجتماع لمكافحة التسرب من التعليم في الفرافرة

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أخبار البنوك.. كيف تفتح حساب وديعة في بنك مصر؟

أخبار البنوك.. كيف تفتح حساب وديعة في بنك مصر؟

عقب إعلان وفاته.. 8 معلومات عن "ليونوف" أول من مشى على سطح القمر

عقب إعلان وفاته.. 8 معلومات عن "ليونوف" أول من مشى على سطح القمر

لا لتدمير أطفالنا.. ولما أغلقت المعلمة الباب على يد "سيد".. قالت: "حصل خير"

لا لتدمير أطفالنا.. ولما أغلقت المعلمة الباب على يد "سيد".. قالت: "حصل خير"

الأسبوع المقبل.. إغلاق باب حجز أكثر من 5500 وحدة بـ"سكن مصر وجنة"

الأسبوع المقبل.. إغلاق باب حجز أكثر من 5500 وحدة بـ"سكن مصر وجنة"

دافع عن فتاة فذبحه المتحرش.. القصة الكاملة لـ"شهيد الشهامة"

دافع عن فتاة فذبحه المتحرش.. القصة الكاملة لـ"شهيد الشهامة"

كتاب وقطة وحضن.. صور لمحمد صلاح أثارت الجدل عبر الـ سوشيال ميديا

كتاب وقطة وحضن.. صور لمحمد صلاح أثارت الجدل عبر الـ سوشيال ميديا

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