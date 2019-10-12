اتهمت وزارة الخارجية الكورية الشمالية، اليوم، اليابان، بارتكاب "أعمال عصابات"، لإغراق سفينة صيد تابعة لها، كانت تعمل بشكل اعتيادي في البحر الشرقي، في وقت سابق من هذا الأسبوع.

وقال المتحدث باسم الخارجية الكورية الشمالية، حسب وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية، إنه عمل من أعمال العصابات، إغراق سفينة الصيد التابعة لنا، والتي كانت في رحلة عادية في مياه بحر كوريا الشرقي"، مشيرا إلى أن سلامة أفراد طاقم السفينة، واجهت تهديدا خطيرا في ذلك الوقت.

وأضاف المتحدث الكوري الشمالي: "اليابان تحاول بفارغ الصبر تبرير فعلها المتعمد، حتى أنها تتصرف كطرف مذنب يستبق رفع الدعوى".

وطالب الحكومة اليابانية، بالتعويض عن إلحاق أضرار مادية ناتجة عن إغراق السفينة، وبأن تعمل على اتخاذ خطوات لمنع تكرار مثل هذا الحادث".

وحذر من أنه في حال تكرر مثل هذا الحادث، فستواجه اليابان "نتيجة غير مرغوب فيها"، على حد وصفه.

وكانت سفينة الصيد الكورية الشمالية قد اصطدمت بسفينة دورية تابعة لهيئة مصائد الأسماك اليابانية، الاثنين الماضي في منطقة "دايهواتو" الواقعة في منتصف المسافة بين الساحل الشرقي لكوريا الشمالية والساحل الغربي لليابان ثم غرقت، ولكن تم إنقاذ جميع أفراد طاقمها، البالغ عددهم حوالي 60 شخصا.

وأعلن المسؤولون اليابانيون أن الاصطدام كان ناتجا عن انعطاف حاد من القارب الكوري الشمالي، والذي اقتربت منه سفينة الوكالة للتحقق منه في أثناء قيامه بالصيد بشكل غير قانوني في المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان.