كوريا الشمالية تحتجز سفينة صيد روسية وتعتقل طاقهما

اعتقلت كوريا الشمالية، طاقم سفينة صيد مكون من 15 روسيًا وكوريين جنوبيين اثنين بتهمة مخالفة قواعد الدخول، حسبما ذكرت سفارة موسكو في بيونج يانج اليوم.

وتحفظت كوريا الشمالية على الطاقم في 17 يوليو الجاري، بعد أنَّ ألقى حرس الحدود القبض عليهم، وهم حاليًا في فندق بمدينة وونسان.

والسفينة المملوكة لشركة "نورث إيست فيشري كومباني" خرجت من ميناء نيفيلسك الروسي، وهي محتجزة في كوريا الشمالية حاليا.

وحسب بيونج يانج، خرق طاقم السفينة "قوانين الدخول والإقامة في البلاد" ولم تعلق كوريا الجنوبية على الواقعة حتى الآن.

وتمنع كوريا الجنوبية مواطنيها من دخول الجارة الشمالية إلا بموافقة مسبقة، بينما تحتفظ روسيا بعلاقات تجارية مع كوريا الشمالية.