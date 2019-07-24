كوريا الشمالية تحتجز سفينة صيد روسية وتعتقل طاقهما

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لوروا: الجيل الحالي للفراعنة ضعيف فنيًا

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تشغيل "النقل الجماعى" بالغاز فى سبتمبر والحكومة: المشروع يوفر 9.6 مليار جنيه

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بدأ كصحفي واتهم بالعنصرية والغرور.. جونسون رئيس وزراء بريطانيا الجديد

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