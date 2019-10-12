أعلنت قوات سوريا الديمقراطية "قسد" مقتل 23 من عناصرها في الاشتباكات مع الجيش التركي شمال سوريا.

وأشارت "قسد"، في بيان على موقعها، أوردته قناة "روسيا اليوم"، إلى سقوط 23 قتيلا و37 جريحا في صفوفها خلال الاشتباكات.

وأوضحت أن قتيلين و5 جرحى من مقاتليها سقطوا في المعارك قرب مدينة تل أبيض، و20 قتيلا و24 جريحا بالقرب من رأس العين، وقتيلا واحدا وجريحين قرب عامودا، بالإضافة إلى إصابة 6 مقاتلين قرب القامشلي.

وفي غضون ذلك، أشار البيان إلى مقتل 118 من العسكريين الأتراك وعناصر الجماعات السورية المتحالفة معها، وإصابة 90 آخرين بجروح.