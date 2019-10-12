يقيم المجلس الأعلى للثقافة، بأمانة الدكتور هشام عزمى، معرض حول "فن الخط العربى تحت عنوان "الأخوة الإنسانية"، للفنان صلاح عبد الخالق، والفنانة البولندية أيزابيلا ماريا، غدا الأحد فى السابعة مساء، بمتحف الأمير طاز بحي الخليفة بالقاهرة.

يأتي المعرض بالتعاون مع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور فتحي عبد الوهاب، ضمن فعاليات الإدارة المركزية للشئون الأدبية والمسابقات برئاسة الدكتور عبد الرحمن حجازى.

ويشارك فى افتتاح المعرض الدكتور هشام عزمي أمين عام المجلس الأعلى للثقافة، والدكتور شريف عوض رئيس الإدارة المركزية للشعب واللجان الثقافية وممثلين عن شيخ الأزهر الشريف والبابا تواضرس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية.

ويعد المعرض نتاج فعلي يحمل بصدق تجليات الوحدة الوطنية في أرقى صورها.

جدير بالذكر أن الفنان صلاح عبد الخالق حصل على سبع جوائز دولية ومحلية في مجال الخط العربي، وهو سكرتير عام الجمعية المصرية للخط العربي، وعضو مجلس إدارة نقابة الخطاطين، ويعمل الآن مصمم وخطاط بصحيفة الجمهورية، والفنانة البولندية أيزابيلا ماريا هى عاشقة مصر وآثارها، ومن أهم أعمالها في مجالها "الترميم والحفظ" ترميم معبد حتشبسوت بالأقصر - ومركب خوفو الثاني بالجيزة، وتعتبر الخط العربي من أفضل الوسائل للتعبير الفني والجمالي.