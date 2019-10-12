دعا وزير الخارجية العراقي محمد علي الحكيم، اليوم، الجامعة العربية إلى ضرورة تفعيل عضوية سوريا في الجامعة والوقوف إلى جانبها في أعقاب التوغل التركي في شمال سوريا، فيما دعا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته من خلال التحرك السريع لوقف الأعمال العسكرية وإيجاد حل سياسي ينهي معاناة السوريين بجميع مكوناتهم وضمان حقوقهم.

وقال الحكيم في كلمته في وقت سابق اليوم أمام الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب، إن التوغل التركي في شمال سوريا يعد تصعيداً خطيراً سيؤدي إلى تفاقم الأزمات الإنسانية ويزيد من معاناة الشعب السوري، ويعزز قدرة الإرهابيين على إعادة تنظيم فلولهم، ويقوض جهود المجتمع الدولي في محاربة التنظيمات الإرهابية، وخاصةً تنظيم داعش الإرهابي الذي يهدد دول المنطقة والعالم ويشكل خطراً على الأمن والسلم الدوليين، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "الشرق الأوسط".

وأشار الحكيم، إلى أن هذا العدوان التركي له تداعيات سلبية كبيرة على دول المنطقة وبصورة خاصة العراق، الذي لايزال يعاني من الآثار المدمرة جراء الحرب على داعش، موضحا أن التوغل التركي في أراضي سوريا يهدد كذلك بإشعال المزيد من الصراعات في سوريا والمنطقة، ويقوض جهود المجتمع الدولي في إيجاد حل سياسي ينهي معاناة الشعب السوري وإيقاف نزيف الدم.

وجدد الوزير العراقي، رفضه التدخلات في الشؤون الداخلية لسوريا فيما حث جميع الأطراف السورية على الانخراط في عملية ديمقراطية تضمن حقوق جميع مكونات الشعب السوري، وخاصة بعد تشكيل اللجنة الدستورية المكلفة بكتابة دستور جديد لسوريا.

وتشنّ تركيا، منذ الأربعاء الماضي، هجوماً عسكرياً على الشمال السوري، ضد مناطق سيطرة الإدارة الذاتية الكردية، التي أبدت خشيتها من أن يُؤدي ذلك لعودة تنظيم داعش الإرهابي، الذي تحتجز قوات سوريا الديموقراطية الآلاف من مقاتليه وأفراد عائلاتهم في سجون ومخيمات مكتظة.