تظاهر آلاف الأشخاص بينهم شخصيات سياسية فرنسية السبت في باريس دعما للأكراد في سوريا وتنديدا بالهجوم التركي على مواقع المقاتلين الأكراد كما أفادت مراسلة وكالة فرانس برس.

وتجمع آلاف الأشخاص بعد الظهر بدعوة من المجلس الديموقراطي الكردي في فرنسا في ساحة الجمهورية ثم بدأوا بالتوجه نحو ساحة شاتليه في قلب باريس.

وقدر المنظمون عدد المتظاهرين "بأكثر من 20 ألف شخص". ونظمت تظاهرات أيضا في عدة مدن فرنسية بعد ظهر السبت.

ورفع المتظاهرون لافتات كتب عليها "ترامب سفاح"، و"خلف واجهة البغدادي، أردوغان القائد الفعلي لداعش" أو "تركيا تجتاح روج آفا، وأوروبا تتأمل" في إشارة إلى مناطق الإدارة الذاتية الكردية في شمال شرق سوريا.

وردد المتظاهرون هتافات "أردوغان، إرهابي" و"روج آفا، مقاومة".

وقال آجيت بولات الناطق باسم المجلس الديموقراطي الكردي لوكالة فرانس برس "تركيا تحاول القيام بتطهير إثني وتقوية الجهاديين من أجل تركيع الغرب، منذ بدء عملية الاجتياح التي يقوم بها الجيش التركي نفذت خلايا نائمة لداعش اعتداءات، إنه خطر كبير".

وحض المسؤول على "فرض عقوبات ملموسة" على تركيا و"إغلاق المجال الجوي السوري أمام الطيران التركي وإلا فإن تركيا لن توقف عمليتها". ودعا أيضا إلى "وضع كل السكان المدنيين في شمال سوريا تحت حماية الأمم المتحدة" قائلا: "يجب فرض عقوبات اقتصادية ملموسة من جانب الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة على تركيا، بأي ثمن".

واعتبر بولات أيضا أن على فرنسا أن تستدعي سفيرها من تركيا.

وشارك برلمانيون فرنسيون عديدون من أحزاب اليسار في التجمع وألقوا كلمات تنديدا بالهجوم التركي.

وقال النائب إريك كوكريل عن حزب "فرنسا الأبية" (يسار متشدد)، "ما يحصل في شمال شرق سوريا لا يعقل لأن أوفى حلفاء فرنسا، هؤلاء الذين أتاحوا النصر على داعش ميدانيا، هم مهددون اليوم".

واعتبرت عضو مجلس الشيوخ عن حزب أوروبا الخضر إستر بنباسا أن على فرنسا "أن تعلق اليوم بيع الأسلحة" لتركيا.