أحال الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفر الشيخ، 10 موظفين بكفرالجرايدة ببيلا للتحقيق، منهم 8 موظفين بالوحدة المحلية بكفرالجرايدة لانصرافهم عن العمل دون سند قانوني، وموظفين بالوحدة الصحية لتغيبهما عن العمل، كما تبين انتظام العمل داخل الوحدة، ووجود نقص في مادة "السبنون" في عيادة الاسنان، وعطل بالكرسي الخاص بعيادة الأسنان، وذلك بناءً على تقرير التفتيش المالي والإداري.

ووجه المحافظ رئيس مركز ومدينة بيلا، بتكثيف الرقابة وتحسين الخدمات للمواطنين بجميع القطاعات الخدمية ببيلا، وكلف وكيل وزارة الصحة بتلافي الملاحظات الواردة في التقرير، واتخاذ اللازم نحو المقصرين، مع إصلاح وصيانة كرسي الأسنان الخاصة بالوحدة الصحية بكفر الجرايدة فورا.

كما أحال 5 موظفين وأطباء بالوحدة الصحية بكوم الحجر بالحامول للتحقيق، لتغيبهم عن العمل، وبالمرور على الجمعية الزراعية تبين انتظام العمل ولا توجد أي مشكلات في تسليم الأسمدة، كما تبين تشغيل نظام التوقيع بالبصمة، والتوقيع بالسجل بالتزامن، سجل الحضور والانصراف غير مختوم وغير موقع، ترك التوقيع بالبصمة بعد الموعد القانوني للتوقيع.

ولاحظ المحافظ خلال جولته بمدرسة كوم الحجر الابتدائية ارتفاع كثافة الفصول بنسبة تصل إلى 78 طالب بالفصل، ووجود عجز بالنسبة لمعلمي الفصل بواقع 5 مدرسين وبالنسبة لمعلمي اللغة الإنجليزية بواقع مدرس، ووجود نقص في أثاث المدرسة، عدم وجود مصدر لمياه الشرب بداخل المدرسة، وتبين وجود عطل بالخزانات الخاصة بالمدرسة، وترك بوابة المدرسة مفتوحة ما تسبب في خروج الطلبة، عدم ورود 8 أصناف من الكتب لم ترد من المخازن حتى تاريخ المرور، بناءً على تقرير التفتيش المالي والإداري.

كلف محافظ كفرالشيخ، وكيل وزارة التربية والتعليم، بتلافي الملاحظات الواردة بالتقرير، وإحالة التقرير الى ادارة الشئون القانونية بالديوان العام، لاتخاذ الاجراءات القانونية.