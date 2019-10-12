65 % نسبة الانتهاء من مشروع البرلمان بالعاصمة الإدارية

قال المهندس طارق صفي الدين، المدير المنفذ لمشروع مجلس النواب بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية، إن مبنى البرلمان يجرى بناءه على مساحة 110 ألف متر مسطح.

وأضاف "صفي الدين"، خلال استضافته ببرنامج "صالة التحرير"، والذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى، والمذاع على فضائية "صدى البلد"، أنه جرى الإنتهاء من أعمال الخرسانات بالمبنى بنسبة 99%، موضحا أن ما تبقى هي البوابات الخاصة بالبرلمان وبقايا السور، موضحا أن نسبة تنفيذ أعمال التشطيبات في المشروع تعدت 65% طبقا للمخطط والاتفاق مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وكبار الاستشاريين.

وأكد المدير المنفذ لمشروع مجلس النواب بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية، أن المتابعة لأعمال المبنى تجرى يوميا وأسبوعيا وشهريا: "الساعة 5 من كل يوم يتم مراجعة المخطط والمستهدف من المشروع"، مشيرا إلى أن متوسط العمالة اليومي تعدى 7 آلاف عامل بنظام 3 دوريات يوميا.