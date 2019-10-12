رئيس مجلس النواب يبحث التعاون الثنائي مع رئيسة الجمعية الوطنية الصربية

التقى الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، مع رئيسة الجمعية الوطنية الصربية "مايا جويكوفتش" على هامش أعمال الدورة الـ 282 للجنة التنفيذية والدورة الـ 141 لجمعية الاتحاد البرلماني الدولي المنعقدة حالياً في بلجراد في الفترة من 11-17 أكتوبر.

وصرح السفير "عمرو الجويلي" سفير مصر لدى صربيا، بأن اللقاء تناول تعزيز التعاون البرلماني والتنسيق في إطار الاجتماعات الدولية، بما في ذلك دعم المبادرات المصرية في المنتديات متعددة الأطراف.

وأشار "الجويلي" إلى أن التعاون البرلماني مع صربيا شهد نقلة نوعية منذ الزيارة، الأولى من نوعها، التي قام بها الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب إلى بلجراد في يوليو 2018، والتي ألقى خلالها كلمة أمام جلسة خاصة للجمعية الوطنية الصربية أذيعت مباشرة على قنوات الإعلام الوطنية، وشهدت أيضاً استضافة البرلمان الصربي لمعرض الوثائق التاريخية بمناسبة الذكرى الـ110 للعلاقات بين البلدين بتنظيم من الأرشيف الوطني اليوغوسلافي، تخللها أداء النشيد الوطني المصري بفرقة كورال "باريلي" المرموقة.

سفير مصر لدى صربيا: رئيس الجمعية الوطنية حرصت على زيارة مصر يونيو الماضي

وأضاف سفير مصر لدى صربيا، أن رئيس الجمعية الوطنية حرصت على زيارة مصر في يونيو الماضي لنقل الدعوة إلى السيد رئيس الجمهورية من رئيس جمهورية صربيا لزيارة بلجراد؛ وهي الدعوة التي عاودت رئيسة البرلمان على رفعها خلال استقبالها للسيد رئيس مجلس النواب، مؤكدة دعم صربيا لمبادرات مصر في العلاقات متعددة الأطراف، ولحقوقها القانونية فيما يتعلق بالموارد الطبيعية، وتقديرها لجهود مكافحة الإرهاب الذي يعتبر تهديداً للمجتمع الدولي بأكمله.

وعبرت رئيسة البرلمان الصربي خلال اللقاء عن سعادتها لما شهدته زيارتها للقاهرة من توقيع لأول مذكرة تفاهم للتعاون البرلماني بين البلدين، معبرة عن تطلعها لتفعيلها بأنشطة مشتركة خلال الفترة المقبلة.

وأبرز "الجويلى" أن تلك الدفعة في التعاون البرلماني رفيع المستوى جاءت لتتوج استئناف مجموعة الصداقة البرلمانية الصربية مع مصر أعمالها في فبراير 2018، عززها استضافة السفارة للقاء الأول لمجموعتي الصداقة البرلمانية في مصر وصربيا، برئاسة كل من "دوبرافكا فيلبوفسكى" نائبة رئيس البرلمان عن الجانب الصربي والدكتور كريم درويش رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب عن الجانب المصري إثر تسميته رئيسا للجمعية المتوسطية البرلمانية لعام 2020 في الانتخابات التي أجرتها في بلجراد في فبراير الماضي.