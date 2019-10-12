أوضحت إلهام أحمد، الرئيس التنفيذي لمجلس سوريا الديمقراطية، أن تركيا تتهم الأكراد بأنهم عناصر إرهابية، في حين أن هؤلاء الأكراد ساعدوا المسؤولين الأمريكان الفترة الماضية على مواجهة تنظيم داعش الإرهابي، لذلك اتهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مندوب الرئيس الأمريكي في سوريا بالإرهاب وطالب بتوقيفه.

وأضافت "أحمد"، خلال حوارها في برنامج "بالورقة والقلم"، الذي يُعرض على شاشة "TeN"، مع الإعلامي نشأت الديهي، أن تركيا تعتبر أن كل من يصبح صديق للكردي أو يقف جانبه من جنسية أجنبية هو إرهابي أيضًا، وتتخذ من الأكراد حجة لدخول سوريا، فالعدوان التركي يستخدم ورقة الأكراد حجة للتوسع في مشروعه الاحتلالي.

وأشارت إلى أن أهداف "أردوغان"، من حملته العسكرية تتمثل في جزء من الميثاق الملي والحلم التركي في عودة الأراضي للدولة العثمانية في العراق حتى كركوك وفي سوريا، ويتحدث عن أن السلطان عبد الحميد له أملاك ووثائق في سوريا، وأن جده مدفون بسوريا.