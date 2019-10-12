تستقبل كلية الآداب بجامعة بني سويف، الثلاثاء المقبل، العرض المسرحي الذي تم إنتاجه من قبل البيت الفني للمسرح تحت عنوان "أمر تكليف"، وذلك برعاية الدكتور منصور حسن، رئيس الجامعة، والدكتور بدر نبيه نائب رئيس الجامعة لشؤون البيئة وخدمة المجتمع، والدكتور جودة مبروك عميد الكلية.

قال الدكتور جودة مبروك، إن الهدف من العرض المسرحي هو تدعيم قيم الولاء والانتماء لدى الشباب الجامعي، من خلال الحديث عن بطولات الجنود المصريين، ودورهم في الدفاع عن تراب الوطن، موضحاً أن العرض يأتي تزامناً مع الاحتفال بذكرى انتصارات السادس من أكتوبر.

وأضاف "جودة" لـ"الوطن"، أن عرض "أمر تكليف"، يأتي في إطار مبادرة "مسرح المواجهة" التي نظمتها وزارة الثقافة بمختلف محافظات الجمهورية، مؤكداً على حرص كلية الآداب على استضافة المعرض لترسيخ عقيدة الدفاع عن الوطن لدى الطلاب.