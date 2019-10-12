قال مجدي بكير، الباحث المتخصص في الشأن التركي، إن تركيا أظهرت وجهها القبيح في عدوانها السافر على سوريا.

وأضاف، خلال استضافته ببرنامج "اليوم" الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل على شاشة "dmc"، أن بيان مصر الخاص بالعدوان التركي على سوريا، خرج بعبارات لا لبس فيها ضد هذا العدوان، فهو هو اعتداء صارخ وفج على أرض عربية، وانتهاك لسيادة ووحدة دولة عربية من مؤسسي الجامعة العربية.

وأكد مجدي بكير، أنه من المهم سرعة تحرك المجتمع الدولي لوقف هذا العدوان السافر الذي لا يشكل أي تطور جديد على سياق تصرفات تركيا الأردوغانية، التي تحاول أن تنتهز كل فرصة بالخداع والتضليل لتحقيق مكاسب سياسية واقتصادية وابتزاز كل من يقف ضدها سواء الاتحاد الأوروبي أو غيرهـ أو من خلال احتلال أراضي العراق وسوريا.

واستطرد أن تركيا تؤكد في كل وقت عدم مراعاتها لأي اعتبار ديني أو جيرة، وكذلك تضييقها على مياه سوريا والعراق، والسيطرة على أراضي سوريا وبعض أراضي العراق.