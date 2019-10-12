علق وزير الخارجية، على مدى إمكانية عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية من جديد، وذلك خلال حواره على هامش الاجتماع الطارئ لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب لمناقشة العدوان التركي على سوريا، والذي عرضته قناة " TeN".

وقال وزير الخارجية: "هناك من تحدث في ذلك، ونرى أهمية عودة سوريا للجامعة العربية تحت الظروف التي تتيح ذلك اتصالا بالمسار السياسي أو اتصالا بخارطة الطريق السياسية المستقبلية كلها تؤهل عودة سوريا لوضعها الطبيعي ضمن الإطار العربي".

وكان وزير الخارجية قد أكد أن العدوان التركي على الأراضي السورية يحاول التخفي تحت ستار محاربة الإرهاب، وفي ذلك ما يثير السخرية والاستغراب في آن واحد، إذ أن هذا الادعاء إنما ينطوي على تغافل جسيم عن الدلائل القاطعة التي تشير بلا لبس إلى مسؤولية تركيا وقيادتها عن دعم المنظمات الإرهابية في المنطقة، واحتضانها لكيانات وشخصيات ثبتت صلتها بالإرهاب، وتسهيلها انتقال المقاتلين الإرهابيين لمختلف أنحاء المنطقة العربية.