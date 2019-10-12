قال عصام شيحة، المحامي بالنقض والخبير الحقوقي، إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يحاول جاهدا إشغال الرأي العام التركي في الأزمات الداخلية حتى لا يتحدثوا عن احتلاله لأجزاء من الأراضي السورية.

وأضاف شيحة خلال استضافته على فضائية "إكسترا نيوز"، أن هناك عدد من الأزمات الداخلية التي يعاني منها "أردوغان" مثل الاعتداء على الحريات ومصادرته للأموال، واعتقاله لعدد كبير من المعارضيين الأتراك: "أرقام خرافية تصل لمئات الآلاف في السجون"، موضحا أنه ليس له حق من قريب أو بعيد بالتدخل في شمال سوريا؛ بينما ينتهز الفرصة في الوقت الراهن بوجود أزمات داخل الدولة السورية لتنفيذ مخططاته.

وأكد أن هناك مؤامرات دولية لتفتيت الدولة الوطنية في منطقة الشرق الأوسط كافة؛ فيما نجحت مصر في تجنبها.