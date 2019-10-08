عبر الرئيس القبرصي يكوس أناستاسيادس، عن امتنان الشعب القبرصى للرئيس عبد الفتاح السيسي، لدعمه للجمهورية القبرصية، تجاه التهديدات التركية، وهو وارد فى الإعلان الذي يدين بشكل قاطع التصرفات التركية، ويطالب بوقف فورى لعمليات التنقيب فى الحدود القبرصية، واحترام الحدود السيادية للجمهورية القبرصية، وأيضا اتفاقي الأمم المتحدة بالنسب لقانون البحار.

وأضاف الرئيس القبرصي، فى المؤتمر الصحفي الذى يعقده الآن مع الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، أن مصر واليونان صديقتين لقبرص، ويقدمان لنا كل الدعم المتواصل "من أجل إيقاف هذا الاحتلال التركي"، وإعادة وحدة قبرص بطريقة تضمن بشكل قاطع استقرار وسيادة وأمان وطننا بعيدا عن أي ارتباطات خارجية.

وتابع أناستاسيادس، أن المحادثات الثلاثية قد تناولت أيضا علاقات مصر مع الاتحاد الأوربي، وضرورة تعميق هذة العلاقات التى تؤدى إلى التزام استراتيجى وثيق يعود بالفائدة المتبادلة لشعوبنا، وأن موقفنا تعد شريكا مهما للاتحاد الأوربي، وعاملا مهما للاستقرار فى موضوعات الدفاع والأمن، ووقف الهجرة غير الشرعية والإرهاب.

وفى النهاية، أكد الرئيس القبرصي أنه قد وجه الدعوة للرئيس السيسي للحضور قمة المؤتمر الثامن فى قبرص.