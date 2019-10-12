قال السفير إيهاب نصر، سفير مصر في موسكو، إن القمة الروسية الإفريقية التي ستعقد نهاية هذا الشهر تعد الأولى من نوعها وأكبر قمة في تاريخ العلاقات بين روسيا والقارة الإفريقية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم" الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل على شاشة "dmc"، أن القمة تأتي لإحياء العلاقات الروسية الإفريقية التي شهدت فترة من الجمود عقب انهيار الاتحاد السوفيتي، مشيرا إلى أن روسيا دولة كبيرة ولها إمكانيات ضخمة وتتطلع لتوظيف هذه العلاقة لخدمة المصالح الإفريقية وأجندة التنمة الإفريقية.

وتابع أن رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي هذا العام تلقي على مصر عبئا ولكن مصر ناجحة في توظيف شبكة علاقاتها الدولية في خدمة العلاقات الإفريقية، "القمة ستكون ليوم واحد ويسبقها منتدى اقتصادي ضخم وسيفتتحها الرئيسان عبدالفتاح السيسي والريس الروسي فلاديمير بوتين، وستضم عددًا كبيرًا من رجال الأعمال وكبار المسؤولين لبحث مختلف قضايا التعاون الاقتصادي والفني بين القارة وروسيا.

وأوضح أن مصر هي الشريك الأول لروسيا في القارة وتستحوذ على حوالي 40% من حجم تجارة روسيا مع القارة الإفريقية بالكامل، وهي الشريك والبوابة الأولى بشهادة الجانب الروسي وهذه الشراكة لصالح القارة.