تستعرض "الوطن"، في السطور التالية، أبرز الأحداث المنشورة عبر موقعها الإلكتروني، على الصعيدين المحلي والدولي، خلال الـ24 ساعة الماضية.

السيسي وآبي أحمد يؤكدان تجاوز أي معوقات بشأن مفاوضات سد النهضة

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس، اتصالاً هاتفياً من رئيس الوزراء الإثيوبي "آبي أحمد"، وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن رئيس الوزراء آبي أحمد أعرب عن شكره وتقديره للرئيس ولمصر، على التهنئة بفوزه اليوم بجائزة نوبل للسلام، من جانبه، كرر الرئيس تهنئته لآبي أحمد على الجائزة، وقد تم التوافق خلال الاتصال على التطلع نحو دعم الجوانب المتعددة للعلاقات الثنائية بين مصر وإثيوبيا، وأوضح المتحدث الرسمي أن الاتصال تضمن التأكيد على "أهمية تجاوز أي معوقات بشأن مفاوضات سد النهضة" سعيا للتوصل إلى اتفاق يحقق آمال وتطلعات شعوب الدول الثلاث: مصر والسودان وإثيوبيا، وفي إطار إعلان المبادئ الموقع بينها.

"الوطنية للإعلام": انقطاع البث عن قنوات الهيئة بسبب عطل فني

أوضحت الهيئة الوطنية للإعلام أن انقطاع الإرسال عن قنواتها أمس جاء بسبب عطل فني ببعض الأجهزة استمر لمدة خمس دقائق تقريباً، مؤكدة -في بيان- أنه تم تدارك الأمر على الفور وعاد البث تدريجياً لجميع القنوات، وأشارت الهيئة الوطنية للإعلام، إلى أنها تقوم بعمليات تحديث وتطوير تنتهى خلال أسبوعين وذلك في إطار عملية تحديث وتطوير آليات العمل بها.

أردوغان يعاند العالم: لن نوقف العمليات في سوريا رغم "التهديدات"

بالرغم من الإدانات الدولية والدعوات لوقف العدوان التركي على شمال سوريا، أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أمس، أن بلاده "لن توقف" عمليتها العسكرية في سوريا ضد الأكراد، رافضا ما سماه "التهديدات" في هذا الإطار، وأعلنت حكومتا فنلندا والنرويج، أمس، تعليق صادرات الأسلحة الجديدة إلى تركيا، ردا على العدوان التركي المستمر ضد الأكراد في شمال سوريا، ومن المفترض أن تتبع دولة السويد الخطوة نفسها.

بعد مرور 48 ساعة من العدوان التركي.. 17 ضحية من المدنيين و75 ألف نازح

مرت 48 ساعة منذ لحظة إطلاق القوات التركية والفصائل المسلحة الموالية لها عدوانها في شمال وشرق سوريا تحت مُسمى عملية "نبع السلام"، في الساعة الرابعة فجرا بتوقيت العاصمة السورية "دمشق"، شهدت خلالها المنطقة الحدودية اشتباكات عنيفة بين القوات التركية والفصائل الموالية لها من جانب وقوات سوريا الديمقراطية والمجالس العسكرية التابعة لها من جانب آخر، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى من الطرفين، إضافة إلى سيطرة القوات التركية على عدد من القرى، وسط اشتباكات عنيفة بين الجانبين، وأدت العملية العسكرية التركية في الداخل السوري إلى عمليات نزوح وسقوط قتلى نتيجة القذائف التركية العشوائية التي طالت المدنيين في مختلف أنحاء الشمال السوري.

انطلاق ملتقى سانت كاترين للتسامح الديني بحضور 8 وزراء و22 سفيرا: "هيا نصلي معا"

افتتح 8 وزراء ملتقى سانت كاترين الخامس للتسامح الدينى، أمس، تحت شعار «هيا نصلى معاً»، برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، وحضور 22 سفيراً عربياً وأجنبياً، و400 شخصية عامة، وعدد كبير من الشباب المصرى والأجنبى، فيما تزينت شوارع المدينة بالأعلام المصرية ولافتات «هيا نصلى معاً»، وسط إجراءات أمنية مشددة، وتوافد وزراء التموين والتنمية المحلية والسياحة والأوقاف والشباب والهجرة والآثار على المدينة التاريخية، بالإضافة لعدد من نواب البرلمان عن محافظة جنوب سيناء، فيما كان المحافظ اللواء خالد فودة فى استقبالهم، بحضور عدد من القيادات الأمنية والتنفيذية ومشايخ قبائل سانت كاترين.

كنا بنحلف باللي بينا.. صديق محمود البنا يحكي عن "12 سنة على دكة واحدة"

"كنت فاكره بيهزر وعايزني أروح له عشان بقالي فترة مرحتلوش"، هكذا استقبل مصطفى صديق عمر محمود البنا نبأ وفاته حين حدثه أحد أصدقائه ليخبره بخبر موت صديق عمره، الذي لم يفارفه سوى عند اختيارهم شعبتين مختلفتين في مرحلة الثانوية العامة، فالتحق مصطفى بالشعبة الأدبية ومحمود بشعبة علمي علوم، وفاة محمود البنا إثر طعنه على يد زميله واثنان من أصدقائه، وقع على أسماع صديقه كالصاعقة: "كان في بينا حاجات محدش يعرفها أسرار كتير كان بيحب يتكلم معايا وكنا بننصح بعض كان أكتر من أخويا.. محمود كان صاحبي من 12 سنة".

بدأت بكلام وانتهت بكارثة.. مقتل موظف على يد جاره في المرج

تخلص عامل من حياة موظف في مشاجرة بمنطقة المرج، وتبين من التحريات التي أشرف عليها اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، أن مشادة كلامية نشبت بين متهمين والكجني عليه تطورت إلى معركة وانتهت بمقتل الضحية، وذكرت التحريات أن أحد المتهمين سدد طعنة للضحية أسقطه جثة هامدة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

طقس اليوم السبت 12-10-2019 في مصر والدول العربية

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم السبت طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية، حار على الوجه البحري والقاهرة، شديد الحرارة على جنوب البلاد نهارا لطيف ليلا، وتقل في الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة.

تامر حسني ينشر الإعلان التشويقي الثاني لفيلم "الفلوس"

نشر الفنان تامر حسني، أمس، على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك الإعلان الرسمي الثاني لفيلم "الفلوس"، وكانت الصفحة الرسمية لتامر حسني نشرت، في 4 أغسطس الماضي، الإعلان التشويقي الأول لفيلم الفلوس، وأشار تامر، عبر المنشور، إلى الفيلم سيعرض قريبا في دور العرض.

رئيس الزمالك يهاجم اتحاد الكرة: وضعوا ستاد السلام خيارًا لمباراة جينيراسيون من أنفسهم

كشف رئيس نادي الزمالك، عن آخر مستجدات أزمة ملعب مباراة الفريق الأبيض أمام نظيره جينيراسيون فوت السنغالي، في إياب دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا، وكان رئيس الزمالك قد أعلن رفضه خوض لقاء جينيراسيون على ملعب السلام، وهو الملعب الذي اختارته الجهات الأمنية لخوض اللقاء.