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بالصور.. دير سانت كاترين يهدي محافظ جنوب سيناء "العهدة النبوية"

بالصور.. دير سانت كاترين يهدي محافظ جنوب سيناء "العهدة النبوية"

يحدث اليوم: اجتماع طارئ للجامعة العربية لبحث العدوان التركي على سوريا

يحدث اليوم: اجتماع طارئ للجامعة العربية لبحث العدوان التركي على سوريا

باحث: 200 عنصر من داعش اعترفوا بتواطؤ تركيا مع التنظيم الإرهابي

باحث: 200 عنصر من داعش اعترفوا بتواطؤ تركيا مع التنظيم الإرهابي

تقرير "نيوزويك" يبرز تعرض القوات الأمريكية لإطلاق نار من الجيش التركي

تقرير "نيوزويك" يبرز تعرض القوات الأمريكية لإطلاق نار من الجيش التركي

بث مباشر.. تركيا تواصل عدوانها على سوريا وتقصف عدة أهداف حدودية

بث مباشر.. تركيا تواصل عدوانها على سوريا وتقصف عدة أهداف حدودية

يمتاز بالأكلات الحارة والتوابل المميزة.. 4 مطاعم تقدم وجبات إسبانية

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أوروبا تتحرك ضد عدوان أنقرة لردع أردوغان.. وخسائر الجيش التركي في تزايد

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كنا بنحلف باللي بينا.. صديق محمود البنا يحكي عن "12 سنة على دكة واحدة"

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