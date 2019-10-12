لقي شخص مصرعه وأصيب 18 آخرون بجراح، اليوم السبت، إثر انهيار أحد الفنادق تحت الإنشاء بمدينة نيو أوليانز الأمريكية.

وذكرت شبكة "فوكس نيوز" الإخبارية الأمريكية أن الفندق، الذي يحمل اسم "هارد روك"، انهار بشكل مفاجئ، وأدى أيضا إلى اعتبار 3 أشخاص آخرين في عداد المفقودين.

وناشد حاكم نيو أوليانز، جون بيل إدواردز، المواطنين ضرورة عدم الاقتراب من موقع الحادث نظرا لخطورة الموقف، حيث مازالت كتل المبنى تتساقط من وقت لآخر.

وصرح مسئول بقوات الإطفاء بأن الطوابق الستة العليا من الفندق انهارت، وأن الطوابق الباقية غير مستقرة تماما فيما لم يتطرق إلى أسباب انهياره.