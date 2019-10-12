قال المهندس مصطفي فهمي، رئيس جهاز مدينة الشيخ زايد، إن مشروع "دار مصر" في المدينة، تم على مرحلتين، حيث شملت المرحلة الأولى 31 عمارة، وتم تسليمها بالكامل العام الماضي، وكانت تلك العقارات في الحي الـ 12 بالمدينة.

وأشار "فهمي"، خلال حواره في برنامج "حوار واستثمار"، الذي يُعرض على شاشة "الصحة والجمال"، مع الإعلامي إبراهيم الشواربي، إلى أن سعر المتر في المرحلة الأولى كان 11200 جنيه، وعندما تم طرح ألفي وحدة سكنية، تم حجزها في خلال 30 دقيقة فقط عن طريق الإنترنت، حيث كان الحجز "أون لاين"، ولم يتم عمل أي قرعة.

وأكد في حواره على جاذبية المدينة للسكان: "ده طبعا حاجة متوقعة، لأن الشيخ زايد مدينة سكنية عليها إقبال شديد، كل الوحدات اللي طرحناها اتحجزت، وده يشجعنا إننا نطرح عدد كبير مرة أخرى من الوحدات".

والجزء الثاني لمشروع دار مصر، أوضح أنه يتم العمل على إنشاء 37 عمارة تم تسليم 50% من المشروع وفي غضون شهرين سيتم الانتهاء من المشروع وتسليمه بالكامل.

ولت إلى أن المدينة مساحتها 8500 فدان، وبقرار جمهوري، انضم لها العام الماضي، مساحة إضافية تقارب أيضًا 8 آلاف فدان، يُطلق عليها البعض مدينة الشيخ زايد الجديدة، وسيتم العمل قريبا على تأهيل ووضع بنيتها الأساسية من كهرباء وطرق".