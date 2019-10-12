دون وقوع إصابات.. حريق محدود في وحدة التكييف بمول التطبيقيين بدمياط

شب حريق محدود في مول التطبيقيين بمنطقة عمر أفندي أشهر ميادين محافظة دمياط في وحدة التكييف.

وانتقلت قوات الحماية المدنية برئاسة العقيد يحيى زكريا، وجرى الدفع بسيارتين مطافئ، وتمكنت القوات من السيطرة على الحريق دون وقوع خسائر بشرية.