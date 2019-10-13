أبو هشيمة عن علي سالم المسجون في قطر بزعم التخابر: راح للناس الغلط

كشف رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، علاقته بالمصري علي سالم المعتقل حاليا في قطر بزعم التخابر، وكواليس التعرف عليه، وذلك خلال حواره في برنامج "الحكاية"، مع الإعلامي عمرو أديب، الذي يُعرض على شاشة "MBC مصر"، حيث ذكر إنه عندما دخل في مجال الإعلام المصري كان حريصا أن يعمل بطريقة مؤسسية ويختار ألمع وأفضل العناصر للعمل معه.

وأضاف "أبو هشيمة": "كنت بجيب أحسن ناس، يعني جبتك يا أستاذ عمرو في أون، وجبنا كريستيانو رونالدو وميسي ونيمار، وغيرهم من المشاهير، لاقيت إن الإعلام الرياضي هو القاطرة فعملنا أون سبورت، وبقت الخامسة على مستوى القنوات العربية في الرياضة، كنت عارف اسم علي سالم أول ما دخلت المجال الإعلامي".

وتابع: "قعدت معاه وعملي دراسة لو هما فعلا عندهم أمان يطلعوها، لأنه كان بيدافع عن حقوق بي إن سبورت في الدراسة دي، وكانت الدراسة اللي بيعملها ليا أنها هتحقق لبي إن سبورت ثلاثة أضعاف دخلها حاليا، بس كان عبارة عن دراسة مشروع، ولم يتم تنفيذ المشروع، يعني دراسة لم ترتقِ إلى مشروع، وأنا خلاص بعت حصتي وخرجت من قنوات أون، دلوقتي حرزوا الفلوس اللي خدها من الدراسة، وقالوا إنها فلوس من أجل التخابر".

وواصل: "علي سالم رجل مريض كان بيطلب عفو صحي ويقعد في قطر إقامة جبرية ولكنهم رفضوا، أسرته وأولاده ومراته ممنوعين من السفر، أخذوا فلوسه ومنعوا راتبه، هو للأسف راح للناس الغلط، قناة الجزيرة اللي هو ساهم في تأسيسها بتحارب العالم العربي كله".