أبو هشيمة: نتحرك مع 16 منظمة دولية لإعادة المصريين المحتجزين بقطر

قال رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، إنه يتحرك مع 16 منظمة دولية لحقوق الإنسان للإفراج عن علي سالم المسجون في قطر.

وأضاف خلال استضافته ببرنامج "الحكاية" الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب على شاشة "mbc مصر": "بتحرك بطريق قانوني مصري إنجليزي، بالفعل بالتعاون مع أهل المتهمين وهنشوف منظمات حقوق الإنسان اللي مورهاش غير مصر هتعمل إيه، وتعاملهم هيثبت حجات كتير الفترة اللي جايه".

وتابع: "الاتفاقية الدولية الخاصة بالعمالة الخارجية مش موقعين عليها، فهنشوف المؤسسات الدولية هتعمل إيه"، وناشد أبو هشيمة منظمة العمل العربية وحقوق الإنسان والعفو الدولية التدخل للإفراج عن المصريين المحتجزين بقطر.

واستطرد: "دي حالة المصريين كلهم لازم يتحدوا عشان يطلعوا الاتنين دول، الرئيس عبدالفتاح السيسي اتكلم عن كرامة المصريين، ولازم كرامة المصريين تكون من كرامتنا".

وناشد وزارة الخارجية والمجلس القومي لحقوق الإنسان ولجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب بالتحرك والتدخل في الأمر.