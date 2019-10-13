أكدت إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائي برئاسة الناقد الأمير أباظة أن ما أثاره البعض من خلط في جنسية فيلمي "مسك" للمخرج الإماراتي حميد السويدي المشارك في مسابقة نور الشريف للفيلم العربي، حيث ورد وجود جهات كانت قد أسهمت في دعم مشروعه منذ كان فكرة لدى مخرجه منذ 2014 وكان من بينها مؤسسة الدوحة للأفلام، والفيلم السلوفيني "يوم جيد للعمل" للمخرج مارتن ترك والذي شاركت في دعمه أيضا عدة جهات من البوسنة وسلوفينيا وإذاعة تركية خاصة، غير صحيح، وأن أيا من الدول التى وردت أسماءها ضمن دعم مشاريع الفيلمين مثل قطر أو تركيا، حيث أن تاريخ الدعم لهذه الأعمال كمشاريع وأفكار قبل تنفيذها يعود لسنوات سابقة.

وأضافت إدارة المهرجان أن عدد الأعمال السينمائية المعروضة فى المهرجان يزيد على 85 فيلما لدول البحر المتوسط التي لها علاقات جيدة مع مصر، ولهذا فإن المشاركة الإماراتية نابعة من هذا التوجه وهو دعم المهرجان للسينما العربية وخاصة دول مثل الإمارات والسعودية وعمان والكويت.