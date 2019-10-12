صور.. مهرجان الإسكندرية السينمائي يكرم صناع "الممر"

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20 "ديسك".. هدية أهالي «صفط اللبن» لمدرسة: ولادنا بيقعدوا على الأرض

20 "ديسك".. هدية أهالي «صفط اللبن» لمدرسة: ولادنا بيقعدوا على الأرض

تضارب بسبب "زيادة إيرادات مصايف دمياط".. كثرة المصطافين أم مضاعفة الرسوم السبب؟

تضارب بسبب "زيادة إيرادات مصايف دمياط".. كثرة المصطافين أم مضاعفة الرسوم السبب؟

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