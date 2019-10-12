صور.. مهرجان الإسكندرية السينمائي يكرم صناع "الممر"

كرمت إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائي أسرة فيلم "الممر"، مساء أمس، داخل أحد الفنادق الكبري بالإسكندرية، بحضور المنتج هشام عبدالخالق والفنانين محمد فراج ومحمد جمعة.

هشام عبدالخالق: قدمنا "الممر" لتوعية الأجيال الجديدة

شكر المنتج هشام عبدالخالق إدارة المهرجان، على عرضها للفيلم ولقائه بالجمهور السكندري عن قرب، الذي لمس فيه مدى استقبال الفيلم بحفاوة كبيرة، مؤكدا رغبة فريق العمل في التواجد ولكن ظروف تصوير منعتهم من ذلك، بالإضافة لعدم تمكن المخرج شريف عرفة من الحضور بسبب سفره لأداء العمرة.

وأوضح أنه كان يتمنى إنتاج عمل يقدم بطولات وتضحيات الجيش المصري عن فترة حرب الاستنزاف منذ سنوات طويلة، لأن الأجيال الجديدة لا تعرف شيء عن هذه الفترة، ومن هنا جاءت فكرة "الممر"، "وبالفعل عملنا عليه منذ عام 2016 ومر بالعديد من التحديات حتى أصبح على الشاشة، فلولا دعم القوات المسلحة لما خرج هذا الفيلم للنور".

محمد فراج: الفيلم يقدم رسالة وطنية ومشاركتي فيه وسام على صدري

وقال الفنان محمد فراج، إن مشاركته في الفيلم بمثابة وسام على صدره لأنه كان ضمن فريق هذا العمل العظيم، خاصة أنه يقدم رسالة وطنية وفنية في توقيت حساس ورغم الصعوبات التي مروا بها اثناء التصوير إلا أنهم كانوا يقدموها بحب شديد.

وقال الفنان محمد جمعة، إن الفيلم أكد الدور الوطني الذي قام به أهل سيناء في حرب الاستنزاف، حيث كانت هذه الفئة مهمشة دائما في الأعمال الفنية، مؤكدا أنه كان حريص على خروج اللهجة السيناوية بشكل صحيح، وهذا جعله يبذل مجهود كبير مع مصحح اللهجات في حفظ اللهجة.

وفي نهاية الندوة، سلم الناقد الأمير أباظة رئيس المهرجان، درع تكريم مهرجان الإسكندرية لصناع الفيلم، كما كرمتهم غرفة صناعة السينما برئاسة المنتج فاروق صبري ونقابة السينمائيين، برئاسة مسعد فودة التي منحتهم قلادة طلعت حرب.

ويتناول فيلم "الممر" قصة وطنية حول إرادة جنودنا البواسل في تحويل الهزيمة إلى نصر محقق بالصبر والعزيمة وقوة التخطيط والثقة بالله، ويحكي قصة قوات الصاعقة المصرية خلال حرب الاستنزاف، ويناقش المرحلة الزمنية 1967 وحتى الأوقات الأولى من حرب الاستنزاف.

الفيلم من بطولة أحمد عز، أحمد رزق، إياد نصار، أحمد فلوكس، محمد فراج، أحمد صلاح حسني، محمد الشرنوبي، محمد جمعة، محمود حافظ، أمير صلاح الدين، أسماء أبو اليزيد، كما يضم الفنانة هند صبري، شريف منير، كما يشارك أيضًا إنعام سالوسة وحجاج عبد العظيم كضيوف شرف، ومن تأليف وإخراج شريف عرفة.