حلاوة: مراتي قالتلي أصورك في سرير العمليات قولتلها إوعي.. مش هيشغلوني

أوضح الفنان أحمد حلاوة، أن نقابة المهن التمثيلية تصرف إعانات ومعاشات وأدوية لعدد كبير من الفنانين نظرًا لظروفهم المعيشية الصعبة، مؤكدًا في الوقت ذاته أن هناك فنانين يخجلون من إعلان مرضهم، حتى يشجعوا المنتجين على طلبهم، للمشاركة في أعمال فنية، حتى لو كانوا غير راضين عن تلك الأعمال.

وأضاف حلاوة، خلال حواره في برنامج "المساء مع قصواء"، مع الإعلامية قصواء الخلالي، الذي عُرض على شاشة "TeN": "شغل الفن غير أي حاجة تانية، لو الفنان جاله انفلونزا هيقعد في البيت، أنا جالي السكر مرة وعمل مضاعفات وأثر على عيني وعملت بسببه 3 عمليات، مراتي قالتلي أصورك وإنت في سرير العمليات قولتلها إوعي، مش هيرضوا يشغلوني تاني والشركات والعالم اللي مش بتحبني هيقولوا ركب عين إزاز".

وأشار إلى أنه شارك في أحد الأعمال الفنية مؤخرًا، ولكنه ندم على المشاركة فيه، رافضًا ذكر اسم العمل، مكتفيًا بقوله "العمل لسه بيتعرض لحد دلوقتي"، موضحًا أن مشاركته في هذا العمل أصابته بالاكتئاب، ورغم أنه لم يكن راضيًا عنه قبل المشاركة فيه ولكنه اُحرج من الرفض.