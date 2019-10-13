أصيب شخصان بجروح في حادث إطلاق نار صباح أمس السبت، خلال حفل زفاف في كنيسة صغيرة في ولاية نيوهامبشاير الأمريكية، حسبما ذكرت السلطات.

وقال مكتب المدعي العام في الولاية، إن أحد الحضور البالغ عددهم 911 شخصًا ذكر أن رجلاً كان يسير في نيو إنغلاند أطلق النار على الأسقف الذي يترأس الكنيسة.

وذكر جوزيف رارك، قائد شرطة بيلهام في مؤتمر صحفي، أنه عندما وصل الضباط إلى الكنيسة بعد الساعة العاشرة من صباح يوم السبت، تعرض ضيوف حفل الزفاف للمشتبه به مضيفا: "حسب فهمي، لقد تعاملوا معه بشكل ما"، وفقا لـ"CNN".

وقال مكتب المدعي العام في الولاية في بيان صحفي إن المشتبه به يدعى ديل هالوي ويبلغ من العمر 37 عامًا، ووجهت إليه تهمة الاعتداء من الدرجة الأولى، ومن المقرر أن يتم استدعاؤه الثلاثاء.

وذكرت نشرة صحفية ان هالوي اتهم باطلاق النار على ستانلي تشوات اسقف الكنيسة البالغ من العمر 75 عاما في صدره، وأضاف البيان إن تشوات نقل إلى مركز تافتس الطبي في بوسطن وهو في حالة خطيرة.

وقالت النشرة الإخبارية إن أحد المصابين تدعى كلير مكملن يبلغ من العمر 60 عاما وأصيبت برصاصة في ذراعها وتم وضعها في حالة جيدة في مستشفى محلي.

وأضافت النشرة أن مصابا آخر يدعى مارك كاستيجليون ويبلغ من العمر 60 عاما أصيب في رأسه بأحد الأشياء وتلقى العلاج وخرج من مستشفى محلي.

ووقت وقوع الحادث كانت الكنيسة مزدحمة لإقامة حفل الزفاف، وكانت هناك أيضًا جنازة بعد الظهر لقسيس الكنيسة السابق، الذي قُتل بالرصاص في وقت مبكر من هذا الشهر في بلدة قريبة، وقالقائد الشرطة إن علاقة المشتبه به بضيوف حفل الزفاف غير مؤكدة، ولم يسفر الحادث عن وقوع أي ضحايا.

وأوضح رارك، قائد الشرطة، أن إطلاق النار يوم السبت لا يبدو أنه حدث عشوائي وأن مكتب المدعي العام في نيو هامبشاير ووحدة الجرائم الكبرى لشرطة ولاية نيو هامبشير يتوليان التحقيق. وقال رورك إنه تم العثور على مسدس في مكان الحادث.