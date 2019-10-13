دفنت أسرة أسماء السيد كامل (18 عاما)، 3 أجزاء من أطرافها "الساقين وذراع" في مقابر الأسرة بمدينة المطرية بمحافظة الدقهلية، إثر بترهم جراء حادث قطار (المنصورة – المطرية)، وصرحت النيابة العامة بدفنهم.

أرادت اللحاق بالقطار وبابه مفتوح فسقطت أسفل العجلات

"كانت عاوزة تلحق القطر وبابه مفتوح وهو بيتحرك ببطء، وقعت من على الرصيف لتحت القطر على السكة الحديد فدهسها".. هكذا يحكي كامل الأطرش، عم المصابة، لحظات تعرضها للحادث، حيث كانت في طريقها لزيارة خالتها في المنصورة.

والدها لا يستطيع الإنفاق على علاجها لضيق ذات اليد

وأضاف الأطرش لـ"الوطن" أنّ والد أسماء يعمل في مهنة الصيد، ويحصل على قوته يوما بيوم لضيق الرزق، ولديه طفل واحد عمره 4 سنوات، و3 بنات، ويوم الحادث كان متجها إلى السويس للبحث عن عمل هناك في مجال الصيد، إلا أنّه عاد من هناك فور علمه بالحادث الأليم، متابعا: "أبوها ميقدرش على مصاريف علاجها".

وأضاف عم المصابة أنّه بعد إصابتها نقلت إلى مستشفى المطرية المركزي، ولضعف الإمكانيات بها تم تحويلها بعد أن نزفت كمية كبيرة من الدماء إلى مستشفى المنصورة الدولي على بعد نحو 60 كيلو مترا، واحتاجت لنقل دم، وحالتها العامة حاليا شبه مستقرة.

وتساءل الأطرش عن توفير السلامة للركاب، وعدم وجود تعامل آدمي معهم، متابعا: "الأبواب مفتوحة ديما والشبابيك مكسورة، والقطر بيتحرك والأبواب مفتوحة، ليه ميكونش في أبواب محكمة للغلق زي المترو، كي لا تتكرر مأساة ابنة أخي".

عم الفتاة: حالة أسرة أخويا صعبة.. واللي معندوش قلب يصعبوا عليه

وطالب عم الفتاة بأن تكون حالة أسماء آخر فتاة تصاب في مثل تلك الحوادث: "حالتها ادمرت وهي لسه عروسة، وأطرافها سبقتها للجنة، لكن لازم الدولة توفر لها ولأسرتها حياة كريمة، ولازم السكة الحديد تعوضها، ده اللي معندوش قلب يصعب حالهم عليه، ويعمل لهم ضمان اجتماعي"، لافتا إلى أنّ المستشفى ما يزال يطلب المزيد من قرب الدم.

وكان اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارا من اللواء السيد سلطان مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ من شرطة النجدة بوقوع حادث سقوط طالبة من قطار (المطرية - المنصورة) حال محاولتها اللحاق بالقطار.

وانتقل ضباط مباحث مركز المطرية إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبيّن أنّه حال صعود الطالبة "أسماء السيد كامل، 18 عاما" إلى القطار من محطة المطرية إلى المنصورة، سقطت أسفل عجلات القطار ما أدي إلى بتر الساقين وأحد اليدين، ونقلت إلى مستشفى المنصورة الدولي.

وأكد شهود العيان أنّ الطالبة حاولت اللحاق بالقطار في أثناء تحركه من المحطة، فسقط من على الرصيف تحت القطار، ما تسبب في إصاباتها وسط ذهول الحضور، ونقلت بسيارة الإسعاف إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.