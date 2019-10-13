استقر سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم، الأحد 13 أكتوبر الحالي، وترصد "الوطن" متوسط سعر صرف الريال في بعض البنوك الخاصة والحكومية على النحو التالي:

سعر الريال السعودي في بنك عودة

سجل سعر الريال السعودي في بنك عودة نحو 4.33 جنيه للشراء، و4.36 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

سجل سعر الريال السعودي في بنك مصر نحو 4.31 جنيه للشراء، و4.35 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري نحو 4.31 جنيه للشراء، و4.35 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس

سجل سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس نحو 4.32 جنيه للشراء، و4.36 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك المشرق

سجل سعر الريال السعودي في المصرف المتحد نحو 4.31 جنيه للشراء، و4.36 جنيه للبيع.