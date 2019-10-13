أسدلت المحكمة التأديبية بالإسكندرية، الستار بشأن قضية حادث قطار الإسكندرية والذي وقع في 13 أغسطس 2017، وأودى بحياة 43 مواطناً وإصابة 236 آخرين وإلحاق تلفيات بأموال وممتلكات هيئة السكة الحديد قدرت بنحو 80 مليون و603 آلاف جنيه.

وقضت المحكمة بمعاقبة كل من قائد القطار رقم 13 التابع لمنطقة القاهرة بهيئة السكة الحديد، وملاحظ بلوك أبيس التابع لمنطقة غرب الدلتا بهيئة السكة الحديد بالفصل من الخدمة، ومعاقبة قائد ومساعد قائد القطار رقم 571 التابع لمنطقة شرق الدلتا بالزقازيق بهيئة السكة الحديد، بالخفض إلى وظيفة في الدرجة الأدنى مباشرة مع خفض الأجر إلى القدر الذي كان عليه كلٍ منهما قبل الترقية.

وقال المستشار محمد سمير المتحدث الرسمي باسم النيابة الإدارية، في بيان له، إن الواقعة تعود إلى مباشرة المكتب الفني لرئيس الهيئة التحقيقات في الواقعة بالقضية رقم 206 لسنة 2017 أمام المستشار الدكتور محمود إبراهيم عضو المكتب الفني لرئيس الهيئة، بإشراف المستشار عصام المنشاوي رئيس هيئة النيابة الإدارية، والتي انتهت فيها إلى إحالة المتهمين آنفي الذكر للمحاكمة التأديبية، وذلك إزاء ما كشفت عنه التحقيقات من ثبوت مسؤولية المتهمين، وبناء عليه أحالت النيابة الإدارية المتهمين المذكورين جميعاً للمحاكمة التأديبية والتي أصدرت حكمها المتقدم.