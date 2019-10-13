ينظم معهد بحوث وقاية النباتات دورة تدريبية بعنوان "نحل العسل ومنتجاته"، خلال الفترة من 21 - 23 أكتوبر 2019، وتمثل هذه الدورة أهمية كبيرة لأصحاب المناحل والنحالين والمهتمين بنحل العسل ومنتجاته.

وقالت الوزارة إن نحل العسل له أهمية اقتصادية كبيرة في حياة الإنسان وغذائه من ناحية منتجاته مثل العسل وغذاء الملكات وشمع العسل وحبوب اللقاح والبروبوليس وسم النحل، والتي لها دور كبير في غذاء الإنسان وعلاجه بالإضافة إلى الدور الذي يلعبه النحل في زيادة إنتاجية المحاصيل من خلال عملية التلقيح التي تحدث بواسطة النحل.

وترجع أهمية هذه الدورة أيضًا في أنها تساهم في خلق فرص عمل للشباب والخريجين من خلال إنشاء منحل كأحد المشروعات الإنتاجية الصغيرة والمربحة في نفس الوقت حيث لا تحتاج إلى رأس مال كبير ودورة رأس المال فيها سريعة، ويحاضر في هذه الدورة خبراء متخصصون ومتميزون من اساتذة قسم بحوث النحل بالمعهد العريق، أما محاور الدورة فهي تربية النحل وأنواعه وأعمال النحالة وكيفية إنشاء منحل والمنتجات المختلفة لنحل العسل وفوائدها.