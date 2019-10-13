انطلاق "بانوراما الفيلم الأوروبي" 6 نوفمبر

طرحت إدارة "بانوراما الفيلم الأوروبي" برومو الدورة الثانية عشرة، التي تنعقد خلال الفترة ما بين 6 و16 نوفمبر المقبل، ويعرض خلالها أكثر من 55 فيلما، من أهم الإنتاجات الأوروبية، والبرومو من تصميم الفنان حازم راغب.

كما كشفت الصفحة الرسمية لسينما "زاوية" على موقع فيسبوك، عن البوستر الرسمي للدورة الثانية عشرة، وهو من تصميم كلٍ من أحمد حمود ونورا علي.

تشهد الدورة الجديدة التي تمتد على مدار 11 يوما إقامة العديد من الفعاليات السينمائية، مثل إقامة العديد من الحوارات واللقاءات مع الفنانين والسينمائيين المصريين والعالميين.

تهدف "بانوراما الفيلم الأوروبي" منح المشاهد فرصة جديدة لمتابعة عدد من الأعمال السينمائية الأوروبية، ولقاء عدد من صناع تلك الأعمال، من خلال الأفلام التي يتم عرضها خلال البانوراما.

تُقام عروض البانوراما في سينما زاوية بوسط القاهرة وسينما الزمالك، إضافة إلى عروض محدودة في الإسكندرية وبورسعيد والإسماعيلية، وعدد من المحافظات الأخرى.

يُذكر أن بانوراما الفيلم الأوروبي حدث فني سنوي أقامته شركة أفلام مصر العالمية يوسف شاهين، وتنظمه سينما "زاوية"، وتعرض خلاله أحدث الأفلام الأوروبية.

بدأت عروض مهرجان "بانوراما الفيلم الأوروبي" عام 2004 فى القاهرة فقط، وتتم بانوراما الفيلم الأوروبي بدعم من الاتحاد الأوروبي بالتعاون مع EUNIC.

https://www.facebook.com/629056350494063/posts/2731348253598185?sfns=mo