أكد السيناريست بشير الديك سعادته بردود الأفعال الإيجابية التي حققها فيلم التحريك "الفارس والأميرة" بعد مشاركته الأخيرة في مهرجان الجونة السينمائي، بينما يستعد صناع الفيلم لطرحه في دور العرض السينمائي خلال الفترة المقبلة، قائلا: "كنت سعيدا للغاية عند عرض فيلم الرسوم المتحركة الفارس والأميرة، وبردود الأفعال التي تلت عرض الفيلم فى الدورة السابقة من مهرجان الجونة".

وتابع الديك لـ"الوطن": "أرغب فى تكرار التجربة مرة أخرى، لأن هذا النوع من التجارب يمنحنا انطلاقة في الخيال والموسيقى والفن التشكيلي، وهو أقرب إلى ذائقتي الآن بعيدا عما يحدث في السينما المصرية الآن المليئ بالعنف والرعب".

"الفارس والأميرة" تأليف وإخراج بشير الديك، الأداء الصوتي للشخصيات في الفيلم: مدحت صالح، دنيا سمير غانم، محمد هنيدي، ماجد الكدواني، وعبدالرحمن أبوزهرة، إضافة إلى عدد من النجوم الذين رحلوا عن عالمنا، بينهم أمينة رزق، سعيد صالح، غسان مطر، محمد الدفراوى، عثمان عبدالمنعم.