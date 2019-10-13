قال وزير الآثار إنّه وفقا للقانون المعروض أمام البرلمان، فإنّ لهيئة المتحف المصري الكبير الحق في تأسيس شركات مساهمة بمفردها أو مع شركاء آخرين، أو المشاركة في شركات قائمة، بما لا يتعارض مع أغراض هيئة المتحف.

وأضاف الوزير خلال مناقشة مشروع قانون الحكومة لإعادة تنظيم هيئة المتحف المصري الكبير، في اجتماع لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب برئاسة أسامة هيكل، أنّ المادة تهدف إلى تنمية الموارد الذاتية حتى يستطيع المتحف الإنفاق.

وتابع وزير الآثار: "مش عاوز أقول للحكومة كل شوية تعالي سلفيني، مش عاوز وضع المتحف يبقي زي المتاحف الموجودة دلوقتى عشان نغير لمبة نقعد 3 شهور".