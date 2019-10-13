شاهد الرئيس عبدالفتاح السيسي جزءا من فيلم الممر، خلال حضوره الندوة التثقيفية للقوات المسلحة الحادية والثلاثين، وصعد المسرح أبطال فيلم الممر، وفي مقدمتهم الفنان أحمد عز، والذي تحدث أمام الرئيس السيسي عن فيلم الممر.

ووجه السيسي الشكر لأبطال فيلم الممر: "أنا بشكركم والحقيقة الفيلم كان رسالة جميلة للمصريين كلهم، وكل من شارك كان أداؤه يعكس روح مصرية بتتكلم.. وحتى اللي اتكلم باسم غير المصريين".

وتابع: "القصة الحقيقية والأداء اللي عكس كل شرائح المجتمع المصري في الوقت ده وروحها تجاه بلدها وصلتوها لينا كلنا وفكرتونا واللي ماشافش ده ولا عاشه أنتم عيشتوه.. كل المجموعة أداؤها كان أكثر من رائع".

وتقام الندوة التثقيفية للقوات المسلحة الحادية والثلاثين تحت عنوان "إرادة وتحدي"، بقاعة المنارة للمؤتمرات بالتجمع الخامس، بمناسبة مرور 46 عاما على انتصارات أكتوبر.