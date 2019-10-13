وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي التحية إلى المشير محمد حسين طنطاوي، أثناء انعقاد فعاليات الندوة التثقيفية للقوات المسلحة الحادية والثلاثين، تحت عنوان "إرادة وتحدي".

وقال السيسي موجها حديثه إلى المشير طنطاوي: "مش هيفوتني إن إحنا معانا قائد الكتيبة 16.. سيادة المشير حسين طنطاوي.. الرجل العظيم اللي قاد مصر في أصعب الفترات".

جاء ذلك خلال فعاليات الندوة التثقيفية للقوات المسلحة الحادية والثلاثين، تحت عنوان "إرادة وتحدي"، المنعقدة بقاعة المنارة للمؤتمرات في التجمع الخامس، بمناسبة مرور 46 عاما على انتصارات أكتوبر.