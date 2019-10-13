استقبلت المناطق الأثرية بمحافظة المنيا، وفدا سياحيا من روسيا لزيارة المناطق الأثرية والمعالم السياحية بالمحافظة، إذ زار الوفد آثار تل العمارنة بمركز ديرمواس وكذلك تونا الجبل وبنى حسن.

وقال اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، إن المحافظة تمتلك العديد من المقومات السياحية والمناطق الأثرية كما تنعم بالأمن والاستقرار، مشيرا إلى تكاتف جميع الجهات الأمنية والتنفيذية لإنجاح المنظومة السياحية بالمحافظة.

كما وجه المحافظ مدير إدارة السياحة بتوفير كل سبل الراحة والأمان للزائرين وتقديم كافة التيسيرات لهم في أثناء إقامتهم، وتهيئة الجو الملائم للتمتع بالمعالم الأثرية العديدة التي تزخر بها المحافظة لترك أثر جيد في نفوس الزائرين.

فيما أشار الدكتور ثروت الأزهر، مدير إدارة السياحة بالمنيا، إلى أن المحافظة تضم العديد من المناطق الأثرية والمعالم السياحية الهامة، منها "منطقة آثار تل العمارنة بمركز ديرمواس، ومنطقة آثار الأشمونين شمال غرب مركز ملوي، ومنطقة آثار بني حسن جنوب مدينة المنيا بحوالي 20 كيلومترا، وتضم 39 من المقابر القديمة من عهد الدولة الوسطى.