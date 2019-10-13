تعلن وزارة الشباب والرياضة استكمال تدريبات مبادرة "طوّر وغيّر" للتدريب من أجل التوظيف، بالتعاون مع شركة مايكروسوفت مصر.

وتهدف مبادرة "طوّر وغيّر" إلى تطوير مهارات الشباب لمواكبة سوق العمل المتطور بصورة مستمرة، وتقدم التدريبات في مجالات متعددة، وهي:

1- التكنولوجي المبتدئ " Windows 10 - word 2016 - power point 2016 - Internet".

2- التكنولوجي المتقدم "Access 2016 - Excel 2016" يشترط الحصول على المستوى المبتدئ.

3- إكسيل محاسبي شرط الحصول على تكنولوجي متقدم.

4- تصميم مواقع HTML/CSS.

5- المهارات الحياتية "مستوى أول".

6- المهارات الحياتية "المستوى الثاني".

7- التسويق والمبيعات.

8- التسويق الإلكتروني شرط الحصول على تدريب تكنولوجي وتدريب التسويق والمبيعات.

9- ريادة الأعمال.

10- خدمة العملاء.

11- إدارة الموارد البشرية "المستوى الأول"، بشرط الحصول على تدريب المستوى الأول والثاني للمهارات الحياتية.

12- إدارة الموارد البشرية "المستوى النهائي" بشرط الحصول على المستوى الأول للموارد البشرية.

خطوات التقديم بالمبادرة

1- تسجيل الدخول على الموقع الرسمي للمبادرة من هنــــــا.

2- اختر بين الكورسات المتاحة على الموقع.

3- تستغرق مدة كل تدريب 25 ساعة خلال 5 أيام.

4- في نهاية كل دورة يحصل المتدرب على شهادة معتمدة من الجهات الثلاث، فيما عدا الموارد البشرية يتم الحصول على شهادة بعد اجتياز المستويين.