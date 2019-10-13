ألقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، كلمة في الندوة التثقيفية للقوات المسلحة الحادية والثلاثين، بمناسبة احتفالات نصر أكتوبر المجيد، مطالبا الحضور بتوجيه أسئلة له للحديث بعيدًا عن الكلمات المرتبة بحسب وصفه.

وقال الرئيس السيسي، إنه لا يوجد تحدٍ يؤثر في مصر ومستقبلها إلا وتستطيع مواجهته والتعامل معه، إلا تحدٍ واحد وهو "أنتم يا مصريين تاكلوا بلدكم.. لو كنتم بتقولوا فيه تحدي وفيه مخاطر، ده موجود في كل عصر وكل وقت، لكن لا بد أن يكون هناك وحدة للمصريين وثبات وكل تحدي وخلاف يكون له حل".

وأضاف الرئيس أن التحدي الرئيسي الذي يواجه مصر والدول المجاورة هو تماسك الشعوب وعدم الخروج ضد دولتهم، متابعا: "مش بقول كده علشان أنا في المنصب ده.. لأ والله أي حاجة سهلة إلا أنتم تضيعوا بلدكم.. كله إلا بلدنا نخلي بالنا منها.. إحنا زائلين وهي اللي هتكون موجودة".