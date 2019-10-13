احتضنهم وربت على أكتافهم.. مواقف إنسانية للسيسي مع أبطال الجيش والشرطة

مواقف إنسانية عدة تظهر في لقاءات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بين ندوات وملتقيات ومؤتمرات، وهو ما برز اليوم عند تكريم الجندي مقاتل أحمد فوزي حسن ابن قرية العباسة الكبرى بمحافظة الشرقية، الذي فقد قدميه في أثناء تأمين قطاع رفح بشمال سيناء خلال فترة التجنيد العسكري، فلم يكتف بإهداء الدرع التكريمي، لكنه ذهب إليه لمعانقته والربت على كتفه، وفي أثناء تكريمه صفق له مع الحضور تكريما واحتفاء به.

وللرئيس السيسي العديد من المواقف الإنسانية منذ توليه الرئاسة، وأبرزها:

الربت على كتف مصاب والتصفيق له

كرّم الرئيس السيسي، الجندي مقاتل أحمد فوزي حسن ابن قرية العباسة الكبرى بمحافظة الشرقية، الذي فقد قدميه في أثناء تأمين قطاع رفح بشمال سيناء خلال فترة التجنيد العسكري، وذهب إليه لمعانقته والربت على كتفه وفي أثناء تكريمه صفق له مع الحضور تكريما واحتفاء به.

تأثر الرئيس أثناء كلمة بطل من مصابي القوات المسلحة

تأثر الرئيس السيسي في أثناء كلمة البطل محمود مبارك، أحد مصابي القوات المسلحة بعمليات مكافحة الإرهاب بشمال سيناء بمنطقة رفح، خلال الندوة التثقيفية الـ29 للقوات المسلحة بمركز المنارة.

احتفال مع أبناء الشهداء

احتفل الرئيس السيسي بعيد الفطر المبارك الماضي مع أهالي الشهداء، بعد تأدية صلاة عيد الفطر في مسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس، ثم اتجه إلى مركز المنارة للاحتفال مع أسر وأبناء الشهداء ومصابي العمليات، وأهدى أبناء الشهداء وبعض الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة، ألعابا، ثم جلس لتناول طعام الإفطار مع أبناء وأسر الشهداء.

احتضان ابن الشهيد في احتفالية عيد الشرطة 2018

خلال احتفال الشرطة بعيدها الـ66 في يناير 2018، وخلال تكريم السيسي زوجة أحد الشهداء ونجله، هرول الطفل الصغير متجها للسيسي واحتضنه، فحمله الرئيس على كتفه وقبّل رأسه وأعطاه الدرع.

حمل ابن أحد شهداء الشرطة 24 يناير 2017

وخلال احتفالية عيد الشرطة الـ65، في 24 يناير 2017، في مقر أكاديمية الشرطة في القاهرة الجديدة، الذي حضره عدد من أبناء الشهداء لتكريمهم ومنحهم أوسمة تقديرا لدور آبائهم، وحمل السيسي نجل الرائد الشهيد محمد عادل السولية، الرضيع، وقبّله والتقط معه صورة تذكارية، كما احتضن وداعب ابن الشهيد محمد فتحي الزملوط.

حمل أبناء الشهداء في 2016

وفي احتفالية عيد الشرطة الـ64، يوم 23 يناير 2016، حمل السيسي عددا من أبناء شهداء الشرطة، خلال منحهم أوسمة بالاحتفالية، بينهم الطفل الرضيع ابن الشهيد الرائد محمد أمين الحبشي، وسط بكاء والدته.