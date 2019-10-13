شاهد الرئيس عبدالفتاح السيسي جزءا من فيلم الممر، خلال حضوره الندوة التثقيفية للقوات المسلحة الحادية والثلاثين، وصعد المسرح أبطال فيلم الممر، وفي مقدمتهم الفنان أحمد عز، والفنانة هند صبري.

وقالت صبري: "كل سنة وحضراتكم طيبين، كل سنة وانتوا في خير وأمان، الممر كان طريق عبرت بيه مصر والأمة العربية من لحظات الانكسار للحظات الانتصار، وأنا في فيلم الممر كان ليا الشرف العظيم أجسد دور زوجة المحارب، المرأة المصرية العظيمة اللي معدنها الأصيل بيبان في المحن والصعاب، المرأة اللي هي حصن وسند ودورها وأهلها، دورها لا يقل عن دور المحارب سواء كان أخوها أو شريك حياتها بتضحياتها".

واضافت هند صبري: "تحية إجلال وتقدير للمرأة المصرية العظيمة، وتحية إجلال وتقدير لمصر بقواها الصلبة والناعمة، وتحية إجلال وتقدير لجيش مصر العظيم".

وأقيمت الندوة التثقيفية للقوات المسلحة الحادية والثلاثين تحت عنوان "إرادة وتحدي"، بقاعة المنارة للمؤتمرات بالتجمع الخامس، بمناسبة مرور 46 عاما على انتصارات أكتوبر.