طالب معتز محمود عضو لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب، باستصدار قرارات تعلية المباني بقرار جمهوري وليس بقرار وزاري، لإحكام السيطرة على القرارات.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب اليوم، برئاسة النائب يسري المغازي وكيل اللجنة، في أثناء مناقشة مشروع قانون الحكومة بشأن تعديل قانون البناء الموحد الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008.

وقال محمود إنّ زيادة الارتفاعات وقرارات تعلية المباني يجب أن يتم استصدراها بقرار جمهوري، متابعا: "لا يصح في أي دولة في العالم أن نستيقظ في اليوم الثاني، ونجد قرارات بالتعلية بالمخالفة للمخطط التفصيلي للمنطقة".

وأشار محمود إلى أهمية الالتزام بالمخططات الاستراتيجية والتفصيلية، وأنّ الهدف من قانون البناء الموحد القضاء على العشوائيات والمخالفات، قائلا: "لا نقول للمواطن لا تخالف ولا تبني على الأراضي الزارعية، ليس هناك مخطط استراتيجي وتفصيلي واضح".

وتعد تعديلات قانون البناء الموحد 119 لسنة 2008، من أبرز التشريعات المنتظر إقرارها خلال دور الأنعقاد الخامس، خاصة أنّها تهدف لتذليل العقبات أمام المواطنين فى استخراج تراخيص البناء، وتعمل على حماية الثروة العقارية وتمنع النمو العشوائي.