أكد الدكتور طارق راشد رحمى رئيس جامعة قناة السويس أن الجامعة حريصة على تنمية مهارات و قدرات أفراد المجتمع سواء داخل الجامعة أو خارجها، لافتا أن الجامعة تنظم العديد من البرامج التدريبية التى تحقق ذلك الهدف ويحاضر فيها مجموعة من الأساتذة المتخصصين كلا فى مجاله.

يذكر أن إدارة تدريب أفراد المجتمع بالجامعة نظمت دورة تدريبية بعنوان " تكنولوجيا تصنيع الألبان المتخمرة و الجبن " وتعقد على مدار يومى ١٣ و ١٤ أكتوبر الحالى بقسم الألبان بكلية الزراعة.

ومن جانبه أكد الدكتور رفيق عبد الرحمن أستاذ مساعد بقسم الألبان ورئيس مجلس القسم، أن المحاضرة النظرية تناولت صناعة اللبن الرائب والمنتجات الصحية من الألبان المتخمرة، واستعرضت الفوائد الصحية لاستهلاك المنتجات اللبنية، وكيفية تركيب الألبان وطرق حفظها وأهم الشروط الواجب مراعاتها عند التعامل مع الألبان بأسلوب سليم.

كما تناول الجزء العملي الذي عقد داخل معمل قسم الألبان بكلية الزراعة تصنيع الألبان المتخمرة والجبن الدمياطى والجبن القريش.

شارك في الدورة أكثر من 20 متدرب من داخل الجامعة وخارجها.