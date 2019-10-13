حددت محكمة الاستئناف، الأحد المقبل، 20 أكتوبر موعدا لأولى جلسات محاكمة المتهمين في قضية قتل الشاب محمود البنا المعروف إعلاميا بـ"شهيد الشهامة" في المنوفية.

كان النائب العام أحال 4 متهمين، بينهم المتهم الرئيسي "محمد راجح"، للمحاكمة الجنائية بعد انتهاء تحقيقات النيابة في القضية.

كان المحامي مصطفى محروس الباجس، قال لـ"الوطن" إن هناك كثير من الشائعات حول القضية لكن الأمر وصل أروقة المحاكم، وآخر ما توصلوا له هو إحالة القضية لمحكمة جنايات الأحداث، موضحا أنه بهذه الخطوة تكون أقصى عقوبة يتعرض لها المجرم السجن 15 عاما.

تعود أحداث الواقعة إلي قيام المجني عليه محمود محمد البنا بمعاتبة القاتل "م.ا.ر" نتيجة اعتداءه علي فتاة في الشارع بالضرب، حيث تربص القاتل للمجني عليه بمعاونة ثلاثة من أصدقاؤه، وهم "م. ا. ر." طالب بكلية التجارة جامعة السادات، و"ا. م. ع." طالب في الثانوي التجاري، و"م. ا." وشهرتهه "حماصة" طالب بالثانوي الزراعي، و"إ. إ. ا." صديق المتهم الرئيسي، وقام بطعنه عدة طعنات نافذة بالبطن والوجه والفخذ.