شهدت اسعار اللحوم أستقرارً في اسعارها، وقال هيثم عبد الباسط نائب رئيس شعبة الجزارين، إن أسعار اللحوم الكندوز تتراوح أسعارها من 120 إلى 150، واللحم الجملي والجاموسي من 100 إلى 120 جنيه، والضاني يترواح من 120 إلى 150 جنيه، لافتا إلى أن الأسعار تختلف من الجزء الأمامي في المواشي عن الجزء الخلفي.

وأضاف عبد الباسط لـ"الوطن"، أن السبب الأساسي في استمرار استقرار أسعار اللحوم هو استخدام العلف المستورد، والذي يكلف المربيين العديد من الأموال، لذلك نطالب بالدولة للعمل على إنشاء مصانع أعلاف مصرية حتي تنخفض الأسعار وتكون متاحة في أيدي المواطنين بسعر جيد.

وتابع عبد الباسط، أن اللحوم انخفض أسعارها الأسبوع الماضي 10% بكل أنواعها، مشيرا إلى أن هذا الانخفاض يأتي بسبب الركود الحالي في المجتمع المصري، خصوصا خلال هذه الفترة، وهي دخول المدارس وزيادة مصاريف الأسرة المصرية، ما دفعها إلى عدم شراء اللحوم البلدي.