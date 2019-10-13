مدح أحد علماء الأزهر، وهو من بين الحضور في الندوة التثقيفية التي نظمتها القوات المسلحة المصرية اليوم، بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة التي تقام تحت عنوان "إرادة وتحدي"، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وحرص الأزهري خلال مدحه على تقديم النصح لجنود الجيش المصري من خلال عدة أبيات شعرية، قائلا: "أنا كنت جندي من حرس الحدود، وبقول للجيش المصري من صاحب العجز لم يسفر بما طلب، فاركب من العزم طرفًا يسبق الشهب، لا يدرك المجد إلا من إذا هتفت به الحمية وهز الرمح وانتصب".

واستكمل الأزهري واصفًا الجندي المصري في كلمات: "فذاك إن يحيا، تحيا الأرض في رغد، وإن يمت ينقلب صدق المنى كذبًا، فاحمل بنفسك تبلغ ما أدرت بها، فالليث لا يرهب الأخطار إن وثب".

وتابع الأزهري: "كل واحد فينا لو سألتونا وسألتوا الشهدا تقولوا إيه، يقولوا اقتلوني مزقوني أغرقوني في دمائي، لن تعيشوا فوق أرضي لن تعيشوا في سمائي، تحيا مصر".